На Донбасі окупанти чотири рази обстріляли українські позиції

Бойових втрат і поранень немає

Бойових втрат і поранень немає

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 4 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосовували поблизу Авдіївки, автоматичний станковий гранатомет – неподалік Водяного. У районі населеного пункту Шуми збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Українські бійці вогонь у відповідь на провокативні постріли противника не відкривали.

Військовослужбовці Збройних Сил спільно із вогнеборцями ДСНС продовжують ліквідовувати пожежі на Луганщині. Наразі ліквідовано пожежі поблизу населених пунктів Лобачеве, Болотене та між селами Піщане, Нижньотепле й Артема. Локалізовані осередки загорянь біля Бобрового, Воронового, Боровського, Трьохізбенки, Муратового, Капітанового, та Вільхового.

Загалом сьогодні на різних ділянках до гасіння пожеж від Збройних Сил задіяно 165 військовослужбовців та 13 одиниць інженерної техніки.

Нагадаємо, минулої доби, 3 жовтня, у смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню.