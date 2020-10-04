10:12  04 жовтня
В Україні підтвердили 4140 нових випадків коронавірусної хвороби
17:58  04 жовтня
Пожежі на Луганщині: з восьми осередків загорання ліквідовані чотири
18:28  04 жовтня
На Донбасі окупанти чотири рази обстріляли українські позиції
UA | RU
UA | RU
04 жовтня 2020, 18:28 1

На Донбасі окупанти чотири рази обстріляли українські позиції

04 жовтня 2020, 18:28 1
Читайте также на русском языке
Бойових втрат і поранень немає
Бойових втрат і поранень немає
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Від початку поточної доби, 4 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосовували поблизу Авдіївки, автоматичний станковий гранатомет – неподалік Водяного. У районі населеного пункту Шуми збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Українські бійці вогонь у відповідь на провокативні постріли противника не відкривали.

Військовослужбовці Збройних Сил спільно із вогнеборцями ДСНС продовжують ліквідовувати пожежі на Луганщині. Наразі ліквідовано пожежі поблизу населених пунктів Лобачеве, Болотене та між селами Піщане, Нижньотепле й Артема. Локалізовані осередки загорянь біля Бобрового, Воронового, Боровського, Трьохізбенки, Муратового, Капітанового, та Вільхового.

Загалом сьогодні на різних ділянках до гасіння пожеж від Збройних Сил задіяно 165 військовослужбовців та 13 одиниць інженерної техніки.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 4 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби, 3 жовтня, у смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Донбас ООС пожежа обстріли штаб
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Пожежі на Луганщині: з восьми осередків загорання ліквідовані чотири
04 жовтня 2020, 17:58
У ТКГ домовилися про нові ділянках розмінування та розведення військ
04 жовтня 2020, 17:33
На посаду речника ТКГ розглядають кілька кандидатур - Єрмак
04 жовтня 2020, 12:40
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »