На Донбассе оккупанты четыре раза обстреляли украинские позиции

Боевых потерь и ранений нет

Боевых потерь и ранений нет

Фото: Facebook

С начала текущих суток, 4 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, стрелковое оружие, российско-оккупационные войска применяли вблизи Авдеевки, автоматический станковый гранатомет – близ Водяного. В районе населенного пункта Шумы вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Украинские бойцы огонь в ответ на провокационные выстрелы противника не открывали.

Военнослужащие Вооруженных Сил совместно с огнеборцами ГСЧС продолжают ликвидировать пожары на Луганщине. Сейчас ликвидированы пожары вблизи населенных пунктов Лобачево, Болотенное и между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема. Локализованы очаги возгораний возле Бобрового, Воронового, Боровского, Трехизбенки, Муратового, Капитанского, и Ольхового.

В общем сегодня на различных участках к тушению пожаров от Вооруженных Сил задействовано 165 военнослужащих и 13 единиц инженерной техники.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 октября, в полосах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня.