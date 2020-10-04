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На Донбассе оккупанты четыре раза обстреляли украинские позиции
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04 октября 2020, 18:28 1

На Донбассе оккупанты четыре раза обстреляли украинские позиции

04 октября 2020, 18:28 1
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Фото: Facebook
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С начала текущих суток, 4 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, стрелковое оружие, российско-оккупационные войска применяли вблизи Авдеевки, автоматический станковый гранатомет – близ Водяного. В районе населенного пункта Шумы вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Украинские бойцы огонь в ответ на провокационные выстрелы противника не открывали.

Военнослужащие Вооруженных Сил совместно с огнеборцами ГСЧС продолжают ликвидировать пожары на Луганщине. Сейчас ликвидированы пожары вблизи населенных пунктов Лобачево, Болотенное и между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема. Локализованы очаги возгораний возле Бобрового, Воронового, Боровского, Трехизбенки, Муратового, Капитанского, и Ольхового.

В общем сегодня на различных участках к тушению пожаров от Вооруженных Сил задействовано 165 военнослужащих и 13 единиц инженерной техники.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Воскресенье, 4 октября 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 октября, в полосах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня.

Донбасс ООС пожар обстрелы штаб
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