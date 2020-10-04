На Донбассе оккупанты четыре раза обстреляли украинские позиции
С начала текущих суток, 4 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, стрелковое оружие, российско-оккупационные войска применяли вблизи Авдеевки, автоматический станковый гранатомет – близ Водяного. В районе населенного пункта Шумы вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Украинские бойцы огонь в ответ на провокационные выстрелы противника не открывали.
Военнослужащие Вооруженных Сил совместно с огнеборцами ГСЧС продолжают ликвидировать пожары на Луганщине. Сейчас ликвидированы пожары вблизи населенных пунктов Лобачево, Болотенное и между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема. Локализованы очаги возгораний возле Бобрового, Воронового, Боровского, Трехизбенки, Муратового, Капитанского, и Ольхового.
В общем сегодня на различных участках к тушению пожаров от Вооруженных Сил задействовано 165 военнослужащих и 13 единиц инженерной техники.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Воскресенье, 4 октября 2020 г.
Напомним, за прошедшие сутки, 3 октября, в полосах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня.