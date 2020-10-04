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04 жовтня 2020, 17:33 3

У ТКГ домовилися про нові ділянках розмінування та розведення військ

04 жовтня 2020, 17:33 3
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Також на засіданні йшлося про відкриття нових пунктів пропуску
Також на засіданні йшлося про відкриття нових пунктів пропуску
Фото: Схід інфо
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На засіданнях Тристоронньої контактної групи узгоджені нові точки розмінування та розведення військ на Донбасі. Крім того, сторони домовилися про відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" глава Офісу президента України Андрій Єрмак, пише RegioNews.

За словами Єрмака, сторони погодили майже 20 точок розмінування

Ви бачите за статистикою, яка кількість людей, мирних зокрема, гинуть сьогодні, підірвавшись на якихось невпізнаних мінах, якими практично всіяна вся ця територія", – зазначив він.

Так само були узгоджені чотири точки розведення військ.

Ми бачимо результат подібного розведення в Станиці Луганській", – нагадав глава ВП.

Крім того, на черговій відеоконференції мова йшла про відкриття двох нових КПВВ на Донбасі. Де саме вони будуть відкриті, не уточнюється.

Нагадаємо, Леонід Кравчук вирішить, хто замінить Фокіна у ТКГ.

12:40 04 жовтняНа посаду речника ТКГ розглядають кілька кандидатур .

Донбас Андрій Єрмак мінування ТКГ КПВВ розведення військ
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