Пожежі на Луганщині: з восьми осередків загорання ліквідовані чотири

Ще три осередки осередки вогню локалізовані

Ще три осередки осередки вогню локалізовані

Фото: ДСНС

З 8 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності, 4 осередки - ліквідовані, на 3 осередках - пожежі локалізовані.

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Авіацією ДСНС протягом 4 жовтня на території Луганської області здійснено 12 скидів (96 тон води). З початку гасіння пожеж 354 скиди (1 тис. 222 тони води).

Працює #авіація_ ДСНС 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС разом із наземними силами ведуть боротьбу з вогнем на #Луганщині. Деталі - https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/114930.html Опубліковано ДСНС України Неділя, 4 жовтня 2020 р.

Всього до гасіння залучено 1535 осіб та 302 одиниці техніки.

#Луганщина: з 8 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності, 4 осередки - ліквідовані, На 3... Опубліковано ДСНС України Неділя, 4 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, станом на ранок 4 жовтня на Луганщині загасили два та ліквідовують ще шість осередків пожежі .