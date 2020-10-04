Пожежі на Луганщині: з восьми осередків загорання ліквідовані чотири
З 8 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності, 4 осередки - ліквідовані, на 3 осередках - пожежі локалізовані.
Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України.
Авіацією ДСНС протягом 4 жовтня на території Луганської області здійснено 12 скидів (96 тон води). З початку гасіння пожеж 354 скиди (1 тис. 222 тони води).
Працює #авіація_ ДСНС 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС разом із наземними силами ведуть боротьбу з вогнем на #Луганщині. Деталі - https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/114930.htmlОпубліковано ДСНС України Неділя, 4 жовтня 2020 р.
Всього до гасіння залучено 1535 осіб та 302 одиниці техніки.
#Луганщина: з 8 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності, 4 осередки - ліквідовані, На 3...Опубліковано ДСНС України Неділя, 4 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, станом на ранок 4 жовтня на Луганщині загасили два та ліквідовують ще шість осередків пожежі .