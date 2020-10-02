Пожары на Луганщине: премьер озвучил сумму компенсации пострадавшим

Сумма средств будет выделена из резервного фонда

Сумма средств будет выделена из резервного фонда

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Правительство готово выплатить компенсации жертвам пожаров в Луганской области. Максимальная сумма компенсаций составляет 300 тысяч гривен.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмигаль, передает RegioNews.

Да, пострадавшим в результате пожаров предусмотрены следующие выплаты:

300 тысяч гривен - за полностью разрушенный дом;

200 тысяч гривен - за погибшего члена семьи;

50 тысяч гривен - за частичное повреждение дома;

20 тысяч гривен - если пострадало хозяйство.

"Правительство готово к выплатам. Сумма средств из резервного фонда государства будет выделена непосредственно, как только ущерб будет возможность посчитать", - сообщил Шмыгаль.

Премьер добавил, что компенсации также готова выплачивать местные власти. Пострадали в результате пожаров от 250 до 300 домов.

Напомним, 30 сентября на Луганщине произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки одновременно во многих местах, из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.

Позже стало известно, что погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков, огнем охвачено более 10 тысяч гектаров.

На пожары на Луганщине отреагировали в Офисе президента, Нацполиции и Генпрокуратуре. Президент поручил Генпрокурору Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.

Позже масштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией.

Известно, что по состоянию на вечер 1 октября в Луганской области спасатели до сих пор тушат более 30 пожаров.