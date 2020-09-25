Отруєння в їдальні на Прикарпатті: до лікувальних закладів звернулися більше сотні людей
У всіх пацієнтів діагноз - гостра кишкова інфекція
У всіх пацієнтів діагноз - гостра кишкова інфекція
У місті Коломия Івано-Франківської області до лікарень звернулася 101 особа з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція. Всі вони отруїлася під час вживання їжі у їдальні "Леоні".
Як передає RegioNews про це повідомляє пресслужба ДСНС.
24 вересня до ДСНС надійшла інформація, що до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 особи госпіталізовано та 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні, що вживали їжу в їдальні ТОВ "Леоні" (м. Коломия)", - йдеться в повідомленні.
Проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.
Раніше повідомлялось, що прокуратура Івано-Франківської області відкрила провадження за фактом масового отруєння на заводі "Леоні" в Коломиї.
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич