На учениях с участием Зеленского не сработал Javelin

Точная причина инцидента пока не установлена

Точная причина инцидента пока не установлена

Фото: flickr

Во время проведения военных учений на полигоне "Широкий Лан", которые посетил президент Владимир Зеленский, не сработал ПТРК FGM-148 "Javelin".

Об этом "Укринформу" сообщил командующий войсками оперативного командования "Север", генерал-майор Валерий Залужный, передает RegioNews.

Джевелин не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу", - сказал Залужный.

Известно, что учения на полигоне "Широкий Лан" проходят в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020" в Николаевской области.

В учениях задействована штурмовая и армейская авиация Нацгвардии. В Украине ПТРК FGM- 148 "Javelin" применялся впервые.

Напомним, Зеленский приехал в Николаевскую область с рабочим визитом, он ознакомится с ходом учений "Объединенные усилия - 2020".