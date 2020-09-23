16:11  23 вересня
Чернівцям прогнозують два тури виборів мера: єдиного лідера поки що немає
17:48  23 вересня
ВАКС арештував майно нардепа Юрченка
18:39  23 вересня
У районі Пісків двоє військових підірвалися на вибухівці
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2020, 11:19 5

Зеленський підписав указ, яким доручив Кабміну погасити борги перед виробниками електроенергії

23 вересня 2020, 11:19 5
Читайте также на русском языке
Уряд має забезпечити удосконалення управління держпідприємством "Енергоатом"
Уряд має забезпечити удосконалення управління держпідприємством "Енергоатом"
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №406/2020 "Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу голови держави.

Тепер Кабінет міністрів протягом двох місяців повинен внести на розгляд Верховної ради законопроекти про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької атомної електростанції.

А також законопроєкти про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення механізму використання коштів фінансового резерву для зняття з експлуатації атомних блоків відповідно до закону "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Крім того, Кабмін має розробити довгострокову програму розвитку атомної енергетики в рамках Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність".

Згідно з указом, уряд має вжити вичерпні заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася перед виробниками електричної енергії держсектора економіки в результаті виконання ними спеціальних обов’язків учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії та забезпечити недопущення виникнення такої заборгованості в подальшому.

Раніше повідомлялось, що Зеленський підписав закон, яким дозволено не подавати довідку про несудимість.

Кабмін Володимир Зеленський президент економіка енергетика указ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Хто має шанси на владу в Одесі: нові спонсори Труханова, темні конячки "слуг" і внутрішньовидові бої в ОПЗЖ
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Вінниччині
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »