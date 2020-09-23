"Комунікація обмежена": Зеленський розповів про спілкування з Путіним

Саме в ході прямих переговорів були досягнуті домовленості про перемир'я

Саме в ході прямих переговорів були досягнуті домовленості про перемир'я

Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що веде обмежену комунікацію з президентом РФ Володимиром Путіним, але вона має предметний характер.

Про це повідомляє сайт ОПУ, передає RegioNews.

Комунікація з президентом Росії обмежена, але предметна. Як перфекціоніст я хотів би більшої ефективності від нашого діалогу", - повідомив Зеленський.

За його словами, спілкування з Путіним проходить в нормандському форматі за участю Німеччини і Франції, а також в рамках двосторонніх контактів.

Саме в ході прямих переговорів були досягнуті домовленості про транзит російського газу через Україну, а також про режим припинення вогню на Донбасі, який діє з 27 липня.

Раніше повідомлялося, що на засідання ТКГ: обговорили перемир'я, місцеві вибори та обмін полоненими.