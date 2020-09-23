Україна прагне приєднатися до Євросоюзу - Зеленський

ЄС став головним торговельним партнером України

ЄС став головним торговельним партнером України

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне повної інтеграції до Європейського Союзу і хоче отримати чітко сформульовану перспективу членства.

Про це він сказав в інтерв’ю словацькому виданню Hospodárske noviny, передає RegioNews.

Україна хоче повної інтеграції до ЄС. Ми – європейська країна й можемо багато чого дати Європі, працюючи спільно, від ситуації в Україні залежить чимало на Європейському континенті, тож було б логічно, якби Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. Ми прагнемо отримати від ЄС чітку, ясно сформульовану перспективу членства для України", - сказав Зеленський.

Він додав, що Євросоюз – ключовий партнер у питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності й підтримки реформ в Україні.

Зеленський також зазначив, що після підписання Угоди про асоціацію Євросоюз став головним торговельним партнером України, частка якого становить вже понад 40% зовнішньої торгівлі.

За словами глави держави, однією з важливих тем Саміту Україна – ЄС 1 жовтня у Брюссел стане адаптація торговельної частини Угоди до сучасних економічних реалій.

Нагадаємо, раніше Зеленський сказав, чому українці все більше хворіють на коронавірус. За словами президента, на початку карантину вдалося не допустити великого удару пандемії.