Чернівці вимагають від влади відшкодувати збитки через COVID-19

Для цього підготували відповідний проєкт рішення міської ради

Для цього підготували відповідний проєкт рішення міської ради

Фото: flickr

Чернівецька міська рада просить Кабінет Міністрів компенсувати збитки, яких місто зазнало через карантинні заходи.

Про це повідомляє пресслужба міської ради, передає RegioNews.

Зокрема, відповідний проєкт рішення підготував на засідання сесії секретар Чернівецької міської ради Василь Продан.

Звернення з проханням відшкодувати місту збитки, пов’язані з обмеженнями від введення карантинних заходів, підтримали 25 депутатів міської ради”, - йдеться в повідомленні.

За даними міської влади Чернівців, станом на 16 вересня збитки міста від карантину становлять близько 140 мільйонів гривень, до кінця року прогнозують, що ця сума досягне 200 мільйонів.

Нагадаємо, Чернівецька міськрада подала до суду на Кабмін, у мерії оскаржують встановлення "червоної" зони карантину в місті.