Українські хакери зламали сайт ватажка "ДНР" Пушиліна

На головній сайту поставили логотипи "Миротворця" і "Правого сектору"

На головній сайту поставили логотипи "Миротворця" і "Правого сектору"

Про це повідомляє інформаційний портал центру "Миротворець", пише RegioNews.

При цьому українські хакери в назві сайту прописали "Смерть окупантам".

Спасибі цим фахівцям-ІТшникам за визнання ефективності нашої діяльності шляхом розміщення там нашого логотипу", – зазначили в Центрі.

На даний момент терористи вже відновили роботу сайту Пушилина.

Нагадаємо, вчора у Донецькій області напали на партійний офіс ОПЗЖ.