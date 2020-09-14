Українські хакери зламали сайт ватажка "ДНР" Пушиліна
На головній сайту поставили логотипи "Миротворця" і "Правого сектору"
На головній сайту поставили логотипи "Миротворця" і "Правого сектору"
Українські хакери зламали сайт ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.
Про це повідомляє інформаційний портал центру "Миротворець", пише RegioNews.
При цьому українські хакери в назві сайту прописали "Смерть окупантам".
Спасибі цим фахівцям-ІТшникам за визнання ефективності нашої діяльності шляхом розміщення там нашого логотипу", – зазначили в Центрі.
На даний момент терористи вже відновили роботу сайту Пушилина.
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