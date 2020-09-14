14:48  14 вересня
Головнокомандувач Збройних сил Хомчак одужав від COVID-19
15:33  14 вересня
Чернівецька міськрада подала до суду на Кабмін
08:14  14 вересня
Ситуація на Донбасі: бойовики продовжують чинити провокації
UA | RU
UA | RU
14 вересня 2020, 16:40 5

Українські хакери зламали сайт ватажка "ДНР" Пушиліна

14 вересня 2020, 16:40 5
Читайте также на русском языке
На головній сайту поставили логотипи "Миротворця" і "Правого сектору"
На головній сайту поставили логотипи "Миротворця" і "Правого сектору"
Читайте также
на русском языке

Українські хакери зламали сайт ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Про це повідомляє інформаційний портал центру "Миротворець", пише RegioNews.

При цьому українські хакери в назві сайту прописали "Смерть окупантам".

Спасибі цим фахівцям-ІТшникам за визнання ефективності нашої діяльності шляхом розміщення там нашого логотипу", – зазначили в Центрі.

На даний момент терористи вже відновили роботу сайту Пушилина.

Нагадаємо, вчора у Донецькій області напали на партійний офіс ОПЗЖ.

хакери Україна ДНР сайт злам миротворці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленський підписав закон, за яким Україна зможе отримати 1,2 млрд євро допомоги
14 вересня 2020, 15:31
Уряд наказав проконтролювати витрати "коронавірусного" фонду: хто цим займеться
14 вересня 2020, 11:59
В Україні за добу знову більше 2400 нових випадків коронавірусу
14 вересня 2020, 09:44
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Хто проти ахметівців. На "малій батьківщині" Зеленського вакантне місце опозиційного кандидата
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Петро Олещук
Всі блоги »