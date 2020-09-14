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14 сентября 2020, 16:40 6

Украинские хакеры взломали сайт главаря "ДНР" Пушилина

14 сентября 2020, 16:40 6
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Украинские хакеры взломали сайт главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Об этом сообщает информационный портал центра "Миротворец", пишет RegioNews.

При этом украинские хакеры в названии сайта прописали "Смерть оккупантам".

Спасибо этим специалистам-ІТшникам за признание эффективности нашей деятельности путем размещения там нашего логотипа", – отметили в Центре.

На данный момент террористы уже восстановили работу сайта Пушилина.

Напомним, вчера в Донецкой области напали на партийный офис ОПЗЖ.

хакеры Украина ДНР сайт взлом миротворцы
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