Украинские хакеры взломали сайт главаря "ДНР" Пушилина
На главной сайта поставили логотипы "Миротворца" и "Правого сектора"
На главной сайта поставили логотипы "Миротворца" и "Правого сектора"
Украинские хакеры взломали сайт главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
Об этом сообщает информационный портал центра "Миротворец", пишет RegioNews.
При этом украинские хакеры в названии сайта прописали "Смерть оккупантам".
Спасибо этим специалистам-ІТшникам за признание эффективности нашей деятельности путем размещения там нашего логотипа", – отметили в Центре.
На данный момент террористы уже восстановили работу сайта Пушилина.
Напомним, вчера в Донецкой области напали на партийный офис ОПЗЖ.
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