Уряд наказав проконтролювати витрати "коронавірусного" фонду: хто цим займеться
Контроль проведе Державна аудиторська служба
Контроль проведе Державна аудиторська служба
Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення про забезпечення контролю видатків Фонду боротьби з коронавірусом COVID-19, який був сформований у складі бюджету.
Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі, передає Regionews.
Зазначається, що прозорість та ефективність використання коштів Фонду є одним із зобов'язань, які Україна взяла перед Міжнародним валютним фондом.
Схваленим на засіданні Кабміну розпорядженням Держаудиту доручено забезпечити контроль за використанням коштів Фонду. А розпорядникам цих коштів - забезпечити допуск працівників Держаудиту і надати їм всі необхідні документи.
Нагадаємо, Степанов просить Держспоживслужбу сильніше контролювати карантин в Україні.
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Хто проти ахметівців. На "малій батьківщині" Зеленського вакантне місце опозиційного кандидата
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса