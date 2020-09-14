Уряд наказав проконтролювати витрати "коронавірусного" фонду: хто цим займеться

Контроль проведе Державна аудиторська служба

Контроль проведе Державна аудиторська служба

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Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення про забезпечення контролю видатків Фонду боротьби з коронавірусом COVID-19, який був сформований у складі бюджету.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі, передає Regionews.

Зазначається, що прозорість та ефективність використання коштів Фонду є одним із зобов'язань, які Україна взяла перед Міжнародним валютним фондом.

Схваленим на засіданні Кабміну розпорядженням Держаудиту доручено забезпечити контроль за використанням коштів Фонду. А розпорядникам цих коштів - забезпечити допуск працівників Держаудиту і надати їм всі необхідні документи.

Нагадаємо, Степанов просить Держспоживслужбу сильніше контролювати карантин в Україні.