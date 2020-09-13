У Донецькій області напали на партійний офіс ОПЗЖ

Також нападники розгромили громадську приймальню нардепа від ОПЗЖ Володимира Мороза

Також нападники розгромили громадську приймальню нардепа від ОПЗЖ Володимира Мороза

Фото: ОПЗЖ

У місті Курахове Донецької області скоєно розбійний напад на регіональний партійний офіс і приймальню народного депутата Володимира Мороза.

Про це повідомили на сайті партії "Опозиційна Платформа – за Життя", пише RegioNews.

У партії вважають, що цією акцією напередодні виборів злочинці намагалися залякати місцевих активістів і паралізувати діяльність партійного представництва,

Опозиційна платформа – За життя" розцінює напад на свій партійний офіс як ще один спосіб Зе-влади і її союзників-радикалів зірвати демократичні вибори в місцеві ради на Донбасі", - повідомили в партії.

Нагадаємо, 11 вересня у Львівській області напали на приймальню нардепа Олега Синютки .