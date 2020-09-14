Суд відправив під арешт росіянина, який організував стрілянину в Українці

Раніше його затримали у Києві, де він переховувався від правоохоронців

Раніше його затримали у Києві, де він переховувався від правоохоронців

Фото: Нацполіція

Працівники Обухівського відділу поліції оголосили про підозру 32-річному громадянину Російської Федерації, який влаштував стрілянину у місті Українка Київської області.

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