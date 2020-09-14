Суд відправив під арешт росіянина, який організував стрілянину в Українці
Працівники Обухівського відділу поліції оголосили про підозру 32-річному громадянину Російської Федерації, який влаштував стрілянину у місті Українка Київської області.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області, передає RegioNews.
Обухівський районний суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав запобіжний захід затриманому у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.
За вчинення хуліганських дій із застосування зброї йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, 3 вересня на Київщині в кафе сталася перестрілка, є поранені, одни із них втік з лікарні.
Згодом правоохоронці встановили особи 22 учасників стрільби в місті Українка Київської області. 12 вересня поліція затримала організатора стрілянини в Українці.