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14 вересня 2020, 14:16 3

Суд відправив під арешт росіянина, який організував стрілянину в Українці

14 вересня 2020, 14:16 3
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Фото: Нацполіція
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Працівники Обухівського відділу поліції оголосили про підозру 32-річному громадянину Російської Федерації, який влаштував стрілянину у місті Українка Київської області.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області, передає RegioNews.

Обухівський районний суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав запобіжний захід затриманому у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

За вчинення хуліганських дій із застосування зброї йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 3 вересня на Київщині в кафе сталася перестрілка, є поранені, одни із них втік з лікарні.

Згодом правоохоронці встановили особи 22 учасників стрільби в місті Українка Київської області. 12 вересня поліція затримала організатора стрілянини в Українці.

суд стрілянина Київська область Кримінальна відповідальність Українка
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