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13 вересня 2020, 17:48

Україна готує до передачі у Міжнародний суд в Гаазі ще один пакет доказів проти РФ

13 вересня 2020, 17:48
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Докази стосуватимуться страт українських військових на Донбасі
Докази стосуватимуться страт українських військових на Донбасі
Фото: Вікіпедія
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Україна направила в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі інформацію про позасудові страти українських військовослужбовців, які відбулися під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве у 2014-2015 роках.

Про це повідомив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Останнє з повідомлень по Донбасу стосувалося страт військовослужбовців в ході боїв за Іловайськ та Дебальцеве. Також у ньому висвітлювалася практика ведення Росією бойових дій "чужими руками", тобто залучення нею до конфлікту підконтрольних незаконних збройних формувань", - заявив Мамедов.

За його словами, найближчим часом Україна також планує передати до Офісу прокурора МКС ще один пакет доказів про вчинення російськими військовими воєнних злочинів. Нові факти стосуватимуться порушень російським військовим керівництвом домовленостей стосовно "зеленого коридору" для відходу українських сил під Іловайськом.

Нагадаємо, 20 лютого Генпрокуратура надала Гаазькому суду докази злочинів Росії в Криму і на Донбасі.

Також в Україні хочуть створити суд за злочинами Росії на Донбасі.

Україна Росія суд Гаага війна злочин військові
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