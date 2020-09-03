На Київщині в кафе сталася перестрілка, є поранені

Один з поранених втік з лікарні

Один з поранених втік з лікарні

Фото: з відкритих джерел

В місті Українка Київської області в кафе сталася перестрілка. Про стрілянину на території кафе правоохоронцям розповів очевидець.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області.

Так, за даними поліції, група невідомих осіб приїхала на машинах зі столиці і влаштувала стрілянину. На місці події співробітники кафе вилучили речові докази, зокрема зібрали гільзи.

Після інциденту в лікарню звернулося троє постраждалих чоловіків з пораненнями. Один з них незабаром зник.

Люди отримали поранення з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським вони відмовилися", - йдеться в повідомленні поліції.

За цим фактом слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури області відкрили дві кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і за ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України.

Поліцейські провели обшуки для отримання відео з кафе. Тривають оперативно-розшукові заходи по встановленню та затриманню осіб, причетних до стрільби.

У той же час, у ЗМІ пишуть, що влаштувала стрілянину "банда Піки".

"Сьогодні відбулася перестрілка в одному з ресторанів міста Українка (Київська область). Як кажуть очевидці працювала банда Піки", - повідомляють у ЗМІ.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно що після стрільби з ресторану вибігає група хлопців, які потім розбігаються по машинам і намагаються виїхати.

Після цього з іншого входу до ресторану вибігла інша група хлопців, в руках у яких легко помітити автоматичну зброю. Вони ведуть вогонь в напрямку втікачів, а потім збирають гільзи на парковці.

"Піка - впливова у місті людина, має зв'язки з керівництвом Українки і займається видобутком піску. У ресторані він забив стрілку з якимись людьми, щоб обговорити вибори в міськраду і кандидатів за списками різних партій. Але дискусія, мабуть, пішла не в конструктивному руслі та "праймеріз" закінчився стріляниною", - повідомило джерело ЗМІ в мерії Українки.

Раніше повідомлялося, що у Києві сталася бійка зі стріляниною, в результаті чого постраждали три студента з Конго.