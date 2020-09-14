Суд отправил под арест россиянина, который организовал стрельбу в Украинке

Ранее он был задержан в Киеве, где скрывался от правоохранителей

Ранее он был задержан в Киеве, где скрывался от правоохранителей

Фото: Нацполиция

Работники Обуховского отдела полиции объявили о подозрении 32-летнему гражданину Российской Федерации, который устроил стрельбу в городе Украинка Киевской области.

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