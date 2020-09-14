Суд отправил под арест россиянина, который организовал стрельбу в Украинке
Работники Обуховского отдела полиции объявили о подозрении 32-летнему гражданину Российской Федерации, который устроил стрельбу в городе Украинка Киевской области.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, передает RegioNews.
Обуховский районный суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал меру пресечения задержанному в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.
За совершение хулиганских действий с применением оружия ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, 3 сентября на Киевщине в кафе произошла перестрелка, есть раненые, один из них скрылся из больницы.
Позже правоохранители установили личности 22 участников стрельбы в городе Украинка Киевской области. 12 сентября полиция задержала организатора стрельбы в Украинке.