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14 сентября 2020, 14:16 3

Суд отправил под арест россиянина, который организовал стрельбу в Украинке

14 сентября 2020, 14:16 3
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Фото: Нацполиция
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Работники Обуховского отдела полиции объявили о подозрении 32-летнему гражданину Российской Федерации, который устроил стрельбу в городе Украинка Киевской области.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, передает RegioNews.

Обуховский районный суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал меру пресечения задержанному в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

За совершение хулиганских действий с применением оружия ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 3 сентября на Киевщине в кафе произошла перестрелка, есть раненые, один из них скрылся из больницы.

Позже правоохранители установили личности 22 участников стрельбы в городе Украинка Киевской области. 12 сентября полиция задержала организатора стрельбы в Украинке.

суд стрельба Киевская область Уголовная ответственность Украинка
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