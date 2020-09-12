10:26  12 вересня
Коронавірус в Україні: зафіксовано 3103 нових випадки
21:10  11 вересня
22 громадські організації вимагають звільнити нового заступника Венедіктової
10:09  12 вересня
В зоні ООС минулої доби обстрілів не зафіксовано - штаб
UA | RU
UA | RU
12 вересня 2020, 12:03 6

Стрілянина в Українці: поліція затримала організатора

12 вересня 2020, 12:03 6
Читайте также на русском языке
Запобіжний захід для затриманого обере суд
Запобіжний захід для затриманого обере суд
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві працівники поліції затримали організатора стрілянини в місті Українка, внаслідок якої дві особи отримали поранення.

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Працівники Управління карного розшуку поліції столичної області встановили та затримали основного організатора конфлікту, в результаті якого сталася стрілянина біля кафе у місті Українка Обухівського району”, - йдеться в повідомленні.

Ним виявився 32-річний громадянин Російської Федерації, який вже мав проблеми із законом.

За даними поліції, затриманий переховувався від слідства у місті Київ. Встановлено, що саме він прибув зі столиці і під час інциденту з травматичної зброї поранив двох жителів міста Українка, за життя яких у подальшому боролися лікарі.

Наразі іноземець затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри”, - додали в поліції.

Нагадаємо, 3 вересня на Київщині в кафе сталася перестрілка, є поранені, одни із них втік з лікарні.

Згодом правоохоронці встановили особи 22 учасників стрільби в місті Українка Київської області.

кримінал стрілянина поліція затримання Київська область Українка
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Мер Тернополя планує оскаржувати протоколи поліції на директорів шкіл
12 вересня 2020, 11:20
Ліквідація "полтавського терориста" була планомірною – ДБР
11 вересня 2020, 20:11
У Міносвіти заявили про проникнення невідомих до будівлі міністерства
11 вересня 2020, 17:54
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса
Монополія в Запорізький області: хто контролює автовокзали регіону
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Петро Олещук
Віктор Небоженко
Всі блоги »