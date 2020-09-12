Стрілянина в Українці: поліція затримала організатора

Запобіжний захід для затриманого обере суд

Запобіжний захід для затриманого обере суд

Фото: Нацполіція

У Києві працівники поліції затримали організатора стрілянини в місті Українка, внаслідок якої дві особи отримали поранення.

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Працівники Управління карного розшуку поліції столичної області встановили та затримали основного організатора конфлікту, в результаті якого сталася стрілянина біля кафе у місті Українка Обухівського району”, - йдеться в повідомленні.

Ним виявився 32-річний громадянин Російської Федерації, який вже мав проблеми із законом.

За даними поліції, затриманий переховувався від слідства у місті Київ. Встановлено, що саме він прибув зі столиці і під час інциденту з травматичної зброї поранив двох жителів міста Українка, за життя яких у подальшому боролися лікарі.

Наразі іноземець затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри”, - додали в поліції.

Нагадаємо, 3 вересня на Київщині в кафе сталася перестрілка, є поранені, одни із них втік з лікарні.

Згодом правоохоронці встановили особи 22 учасників стрільби в місті Українка Київської області.