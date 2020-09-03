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03 вересня 2020, 15:45 10

Поліція встановила 22 учасників стрілянини в кафе на Київщині

03 вересня 2020, 15:45 10
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Персонал закладу намагався приховати сліди злочину
Персонал закладу намагався приховати сліди злочину
Фото: скріншот відео
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Правоохоронці встановили особи 22 учасників стрілянини в місті Українка Київської області.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає RegioNews.

За даними слідства, було проведено 10 обшуків за місцями проживання учасників конфлікту.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, аналізу відеозаписів та показів свідків поліцейські встановили, що до вчинення хуліганських дій причетні 15 місцевих жителів та 7 приїжджих осіб зі столиці, у томі числі - і громадяни Російської Федерації”, - йдеться в повідомленні.

В поліції додали, що під час конфлікту в кафе пролунало до 10 пострілів з травматичної зброї і мисливської рушниці.

При цьому учасники конфлікту та персонал закладу намагалися приховати сліди злочину, вони змінили обстановку, зібрали гільзи і знищили інші докази.

Потерпілі, які звернулися до лікарні з пораненнями, відмовилися від пояснень та співпраці зі слідством. Їхньому життю нічого не загрожує”, - додали в МВС.

Нагадаємо, на Київщині в кафе сталася перестрілка, є поранені, один із них втік з лікарні.

кримінал стрілянина поліція затримання Київська область Українка
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