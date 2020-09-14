Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов подає до суду на канали Медведчука за наклеп

Судитися голова ОДА збирається через інформаційні атаки та маніпуляції

Судитися голова ОДА збирається через інформаційні атаки та маніпуляції

Фото: з відкритих джерел

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов звинуватив телеканали, які пов'язують з народним депутатом від ОПЗЖ та кумом Путіна Віктором Медведчуком, у «атаці замовними матеріалами" та позивається до суду.

Про це Синєгубов на писав на своєму офіційному каналі в "Телеграм".

Уже кілька тижнів на мене триває справжня атака замовними матеріалами. Маніпулятивна, цинічна, брехлива, з єдиною метою – очорнити. Ця атака здійснюється з відомих медіаресурсів, що належать одному власнику, який має зв'язок з Російською Федерацією і бізнес у цій державі", - йдеться в повідомленні.

На думку Олега Синєгубова, "абсурдність тем, що "висвітлюються", їхня періодичність, і загалом така увага до мене говорить лише про одне – про замовний характер цих матеріалів".

Я звик не звертати уваги на ці дурниці. Але багато людей таким чином вводять в оману. Дезінформують щодо реальної ситуації в області, про те, що робить влада. І це стосується не лише мене, а всієї команди, яка тут працює, всіх полтавців. Тому я вимушений відстоювати і захищати свої честь, гідність і ділову репутацію у суді. Наразі готуються відповідні позови", - зазначає голова Полтавської ОДА.

Він також нагадує, що дуже відкритий до ЗМІ: "Свого часу ми прибрали броньовані двері перед кабінетом голови ОДА в усіх сенсах. Місцеві журналісти і не лише знають, що з мого боку не було жодної відмови у інтерв’ю чи коментарі, ми регулярно проводимо брифінги та прес-конференції, намагаємося робити усе можливе, щоб інформувати людей про стан справ в області. Безумовно, буває, що нас критикують. Буває так, що заслужено і конструктивно. Ми виправляємо, покращуємо ситуацію. І це нормально".

"Але в замовних матеріалах, які публікуються у ЗМІ, проти яких мій позов, – немає журналістики. Це не про неї, не про ЗМІ в цілому і не про новинні формати загалом. Це про інструмент пропаганди і політичної дискредитації, маніпуляції. Скоріш за все, це пов’язано і з виборами. Адже незважаючи на те, що голів ОДА на посади не обирають, а призначають, і ми не маємо жодного відношення до політичних партій, в області я асоціююся саме з командою Президента і політичною силою "Слуга народу", і подібні замовлення – спроби понизити рейтинг довіри людей до них. Ми в команді президента працюємо для людей, для всіх полтавців. Намагатися наводити аргументи даним редакціям я не буду, тому що з їхнього боку не було жодної спроби уточнити інформацію, я вже не говорю про те, щоб отримати її від першоджерела. Це пряме замовлення, яке отримує пряму відповідь у залі суду", - підсумовує Олег Синєгубов.

Нагадаємо, з початку серпня цього року на телеканалах "112", NewsONE та ZIK регулярно з'являються критичні матеріали щодо голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова. Так, за останні два тижні на сайті телеканала "112" матеріали зі звинуваченням очільника Полтавщини з'являються майже щодня.