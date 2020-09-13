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МЗС України виступило із заявою щодо "виборів" в окупованому Криму
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13 вересня 2020, 15:25 9

МЗС України виступило із заявою щодо "виборів" в окупованому Криму

13 вересня 2020, 15:25 9
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Сьогодні, 13 вересня, Росія проводить у Криму "вибори" до незаконних місцевих органів влади
Сьогодні, 13 вересня, Росія проводить у Криму "вибори" до незаконних місцевих органів влади
Фото з відкритих джерел
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Результати псевдовиборів на територіях АР Крим та м. Севастополь не матимуть жодних юридичних наслідків.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, пише RegioNews.

МЗС України висловлює рішучий протест та засуджує протиправну організацію і проведення Російською Федерацією 13 вересня 2020 року так званих "виборів" до незаконних органів, утворених російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та м.Севастополь. Вважаємо такі дії Кремля продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України... Проведення РФ псевдовиборів на територіях АР Крим та м. Севастополь є нелегітимним, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків", - йдеться у заяві.

Як зазначили у міністерстві, усі причетні до підготовки та проведення незаконного "голосування" в тимчасово окупованому Криму нестимуть відповідальність згідно із законодавством України.

МЗС закликало іноземні держави та міжнародні організації засудити незаконні дії РФ та чітко заявити про невизнання результатів так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, у тому числі шляхом розширення санкцій.

Нагадаємо, переселенцям із Криму розповіли, як їм проголосувати на місцевих виборах в Україні.

Крим Росія вибори МЗС заява
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