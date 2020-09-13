Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Пісків

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 13 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксоване одне порушення перемир`я.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета. Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, рятувальники ДСНС разом із військовослужбовцями Збройних Сил ліквідували осередок загоряння сухої трави в районі населеного пункту Мар’їнка. Триває локалізація пожежі поблизу населеного пункту Миколаївка на Донеччині.

Окрім того, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 18 будинків, на 27 об’єктах роботи ще тривають. Також саперами ДСНС розміновано майже 5 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 70 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби, 12 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника зафіксовано не було.