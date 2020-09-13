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Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Пісків
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13 вересня 2020, 18:18 1

Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Пісків

13 вересня 2020, 18:18 1
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Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби, 13 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксоване одне порушення перемир`я.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета. Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, рятувальники ДСНС разом із військовослужбовцями Збройних Сил ліквідували осередок загоряння сухої трави в районі населеного пункту Мар’їнка. Триває локалізація пожежі поблизу населеного пункту Миколаївка на Донеччині.

Окрім того, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 18 будинків, на 27 об’єктах роботи ще тривають. Також саперами ДСНС розміновано майже 5 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 70 знайдених вибухонебезпечних предметів.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 13 вересня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби, 12 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника зафіксовано не було.

Донбас ООС мінування обстріл пожежа військові ДСНС
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