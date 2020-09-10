Під Одесою робітники оголосили голодування і заварили себе в нафтовому резервуарі

Вони попередили, що підпалять себе, якщо їм не виплатять гроші

Вони попередили, що підпалять себе, якщо їм не виплатять гроші

Фото: з відкритих джерел

У місті Рені Одеської області 9 робітників влізли в резервуар для паливно-мастильних матеріалів і заварили його зсередини. Інцидент стався у зв'язку з тим, що роботодавець не виплатив їм обіцяну зарплату за чистку резервуару.

Як передає RegioNews, про це повідомляє УНІАН. Люди забарикадувалися в резервуарі і вимагають зарплату. Він знаходиться на береговій лінії річки Дунай. Висота - приблизно 11 метрів, місткість - близько 3 тис. тонн", - йдеться в повідомленні. Робочі занесли в резервуар багато пального, і, якщо їх спробують силою витягнути назовні, обіцяють ці горючі матеріали підпалити. Ми заварилися в цьому резервуарі. Ми оголошуємо голодування. Якщо не буде ніякої реакції, підпалимо резервуар зсередини", - повідомив один з робітників. На місце НП прибули правоохоронці, представники фірми-замовника. Раніше повідомлялося, що майже 400 гірників Дніпропетровщини оголосили підземний протест, вони вимагають поліпшення умов праці та збільшення зарплат.

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