Шмыгаль рассказал, когда повысят зарплаты учителям

Правительство активно работает над этим вопросом

Правительство активно работает над этим вопросом

Фото: Кабмин

Зарплаты для учителей повысят этом или следующем году, Кабмин работает над этим решением.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Херсон, передает RegioNews.

По зарплатам учителей, мы сегодня разрабатываем возможности, которые у нас есть, работает Минфин, Минобразования над тем, чтобы увеличить если не в этом году, то в следующем. У нас такие планы есть", - заявил Шмыгаль.

Он также высказал мнение, что учителя должны быть по достоинству оценены государством за тяжелую и непростую работу, тем более в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, Шмыгаль приехал в Херсон: будет инспектировать строительство путепровода и областной лабцентр Минздрава.