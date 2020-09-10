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10 сентября 2020, 16:41 4

Шмыгаль рассказал, когда повысят зарплаты учителям

10 сентября 2020, 16:41 4
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Правительство активно работает над этим вопросом
Правительство активно работает над этим вопросом
Фото: Кабмин
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Зарплаты для учителей повысят этом или следующем году, Кабмин работает над этим решением.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Херсон, передает RegioNews.

По зарплатам учителей, мы сегодня разрабатываем возможности, которые у нас есть, работает Минфин, Минобразования над тем, чтобы увеличить если не в этом году, то в следующем. У нас такие планы есть", - заявил Шмыгаль.

Он также высказал мнение, что учителя должны быть по достоинству оценены государством за тяжелую и непростую работу, тем более в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, Шмыгаль приехал в Херсон: будет инспектировать строительство путепровода и областной лабцентр Минздрава.

Кабмин зарплаты заявление Денис Шмыгаль Херсон учителя
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