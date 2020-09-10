Шмыгаль рассказал, когда повысят зарплаты учителям
Правительство активно работает над этим вопросом
Правительство активно работает над этим вопросом
Зарплаты для учителей повысят этом или следующем году, Кабмин работает над этим решением.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Херсон, передает RegioNews.
По зарплатам учителей, мы сегодня разрабатываем возможности, которые у нас есть, работает Минфин, Минобразования над тем, чтобы увеличить если не в этом году, то в следующем. У нас такие планы есть", - заявил Шмыгаль.
Он также высказал мнение, что учителя должны быть по достоинству оценены государством за тяжелую и непростую работу, тем более в условиях пандемии коронавируса.
Напомним, Шмыгаль приехал в Херсон: будет инспектировать строительство путепровода и областной лабцентр Минздрава.
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