У Кривому Розі з шахт піднімають протестувальників через погіршення стану здоров'я

Страйк гірників триває

Страйк гірників триває

Фото: Михайло Волинець Facebook

Сьогодні на шахті «Жовтнева» через проблеми зі здоров'ям на поверхню підняли і передали до рук лікарів одного з учасників акції протесту - Андрія Гайдука. А на шахті «Гвардійська» з цієї ж причини підняли трьох гірників.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, пише RegioNews.

З 4 шахт КЗРК ("Жовтневої", "Гвардійської", "Батьківщина", "Тернівської"), де тривають підземні протести, просять разом з їжею передавати ліки. З-за дуже високої вологості в шахтах, у протестувальників погіршується стан здоров'я", - написав Волинець.

За його словами, під землею залишаються 260 осіб, які вимагають підвищення зарплат і поліпшення умов праці.

Щойно повідомили, що з шахти "Гвардійська" через погане самопочуття підняли на поверхню трьох гірників. З усіх 4 шахт... Опубліковано Михайло Волинець Четвер, 10 вересня 2020 р.

З шахти "Октябрська" повідомляють, що через проблеми зі здоров ям на поверхню підняли та передали до рук лікарів... Опубліковано Михайло Волинець Четвер, 10 вересня 2020 р.

У той же час на поверхні, біля управління КЗРК зібралися працівники шахт міста, члени їх сімей, мешканці міста , які прийшли підтримати боротьбу шахтарів за гідні умови праці і адекватну зарплату.

Як повідомляє журналіст видання 0564, на місці зборів присутні Голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець і народний депутат Юрій Корявченков.

Опубліковано 0564.ua - Сайт міста Кривого Рогу Четвер, 10 вересня 2020 р.

НАЖИВО. Мітинг на підтримку підземного протесту гірників шахт КЗРК. Опубліковано Михайло Волинець Четвер, 10 вересня 2020 р.

Після спілкування з мітингувальниками Михайло Волинець пройшов в будівлю управління, де зараз проходять переговори з адміністрацією компанії. Пізніше він повідомив, що має намір звернутися до омбудсмена Людмили Денісової через катастрофічну ситуацію.

Через гуманітарну ситуацію - без п'яти хвилин катастрофу на шахтах Криворізького залізорудного комбінату, звернувся до... Опубліковано Михайло Волинець Четвер, 10 вересня 2020 р.

Нагадаємо, майже 400 гірників Дніпропетровщини оголосили підземний протест, вони вимагають поліпшення умов праці та збільшення зарплат.