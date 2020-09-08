Мін'юст поновив на посаді ексголову Житомирського лабцентру

Він вже офіційно перебуває на робочому місці

Він вже офіційно перебуває на робочому місці

Фото: 1zt.ua

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

За словами Парамонова, після звільнення він звернувся до антирейдерського комітету Міністерства юстиції.

Там є колегія, яка розглядає такі питання. Нас запросили на комісію, ми подали всі документи і там наше питання розглянули. Плюс – у нас був висновок комітету Держпраці України про те, що моє звільнення було незаконним”, - сказав він.

Парамонов додав, що з 7 вересня офіційно перебуває на своєму робочому місці в обласному лабцентрі.

Мене автоматично було поновлено в списку керівників, з яким працює казначейство, податкова і банк. Я вже отримав право на підписи на банківські документи, тобто, я вважаюся поновленим на роботі", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, 7 травня Житомир з робочим візитом відвідав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Причиною візиту став скандал з опублікованим листом керівника лабцентру та головного санітарного лікаря області Зиновія Парамонова про неможливість проводити тестування на коронавірус.

Згодом Ляшко заявив про звільнення керівника Житомирського лабораторного центру.