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08 вересня 2020, 19:03 8

Мін'юст поновив на посаді ексголову Житомирського лабцентру

08 вересня 2020, 19:03 8
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Він вже офіційно перебуває на робочому місці
Він вже офіційно перебуває на робочому місці
Фото: 1zt.ua
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Згідно наказу Міністра юстиції Дениса Малюськи від 4 вересня, Зіновія Парамонова повернули на посаду керівника Житомирського обласного лабораторного центру.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

За словами Парамонова, після звільнення він звернувся до антирейдерського комітету Міністерства юстиції.

Там є колегія, яка розглядає такі питання. Нас запросили на комісію, ми подали всі документи і там наше питання розглянули. Плюс – у нас був висновок комітету Держпраці України про те, що моє звільнення було незаконним”, - сказав він.

Парамонов додав, що з 7 вересня офіційно перебуває на своєму робочому місці в обласному лабцентрі.

Мене автоматично було поновлено в списку керівників, з яким працює казначейство, податкова і банк. Я вже отримав право на підписи на банківські документи, тобто, я вважаюся поновленим на роботі", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, 7 травня Житомир з робочим візитом відвідав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Причиною візиту став скандал з опублікованим листом керівника лабцентру та головного санітарного лікаря області Зиновія Парамонова про неможливість проводити тестування на коронавірус.

Згодом Ляшко заявив про звільнення керівника Житомирського лабораторного центру.

призначення Мінюст звільнення МОЗ Житомирська область Лабораторія
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