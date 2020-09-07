Кабмін розгляне рекомендації МОЗ про проведення місцевих виборів

Засідання відбудеться вже в середу

Засідання відбудеться вже в середу

Фото: Кабмін

МОЗ має розробити план заходів і рекомендації щодо запобігання поширення коронавірусу під час місцевих виборів.

Таке рішення ухвалила Міжвідомча група з координації діяльності органів виконавчої влади, передає RegioNews.

Таким чином, ці заходи будуть відображені в постанові, що буде винесена на чергове засідання Кабінету Міністрів України цієї середи", – повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Він додав, що під час засідання представники Кабміну заслухали звіти Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти щодо підготовки та розміщення територіальних виборчих дільниць у закладах освіти та організації їх діяльності.

Нагадаємо, поліції доручили реагувати на саботаж місцевою владою вимог карантину, про всі випадки порушень поліція буде доповідати Кабміну.