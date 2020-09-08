Президент прибув з робочою поїздкою на Житомирщину
Він візьме участь у презентації Стратегії розвитку області
Він візьме участь у презентації Стратегії розвитку області
Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Житомирській області, де проведе низку зустрічей.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ОПУ.
Глава держави ознайомиться з результатами реалізації реформи децентралізації в Україні на прикладі Високівської об’єднаної територіальної громади (ОТГ) та візьме участь у презентації проєкту Стратегії розвитку Житомирської області до 2027 року", - йдеться у повідомленні.
Він також перевірить перебіг реалізації в області Національної програми "Велике будівництво" та поспілкується з представниками сфери культури.
Раніше повідомлялось, Зеленський заявив, що будівництво доріг на Сумщині уповільнилось через блокування на рівні АМКУ.
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