Президент прибув з робочою поїздкою на Житомирщину

Він візьме участь у презентації Стратегії розвитку області

Він візьме участь у презентації Стратегії розвитку області

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Житомирській області, де проведе низку зустрічей.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Глава держави ознайомиться з результатами реалізації реформи децентралізації в Україні на прикладі Високівської об’єднаної територіальної громади (ОТГ) та візьме участь у презентації проєкту Стратегії розвитку Житомирської області до 2027 року", - йдеться у повідомленні.

Він також перевірить перебіг реалізації в області Національної програми "Велике будівництво" та поспілкується з представниками сфери культури.

Раніше повідомлялось, Зеленський заявив, що будівництво доріг на Сумщині уповільнилось через блокування на рівні АМКУ.