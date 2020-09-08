Минюст восстановил в должности экс-руководителя Житомирского лабцентра

Он уже официально находится на рабочем месте

Он уже официально находится на рабочем месте

Фото: 1zt.ua

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

По словам Парамонова, после увольнения он обратился в антирейдерский комитет Министерства юстиции.

Там есть коллегия, которая рассматривает такие вопросы. Нас пригласили на комиссию, мы подали все документы и там наш вопрос рассмотрели. Плюс - у нас было заключение комитета Гоструда Украины о том, что мое увольнение было незаконным", - сказал он.

Парамонов добавил, что с 7 сентября официально находится на своем рабочем месте в областном лабцентре.

Меня автоматически восстановили в списке руководителей, с которым работает казначейство, налоговая и банк. Я уже получил право на подписи на банковские документы, то есть, я считаюсь возобновленным на работе", - отметил чиновник.

Напомним, 7 мая Житомир с рабочим визитом посетил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Причиной визита стал скандал с опубликованным письмом руководителя лабцентру и главного санитарного врача области Зиновия Парамонова о невозможности проводить тестирование на коронавирус.

Позже Ляшко заявил об увольнении руководителя Житомирского лабораторного центра.