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08 сентября 2020, 19:03 8

Минюст восстановил в должности экс-руководителя Житомирского лабцентра

08 сентября 2020, 19:03 8
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Он уже официально находится на рабочем месте
Он уже официально находится на рабочем месте
Фото: 1zt.ua
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Согласно приказу Министра юстиции Дениса Малюськи от 4 сентября, Зиновия Парамонова вернули на должность руководителя Житомирского областного лабораторного центра.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

По словам Парамонова, после увольнения он обратился в антирейдерский комитет Министерства юстиции.

Там есть коллегия, которая рассматривает такие вопросы. Нас пригласили на комиссию, мы подали все документы и там наш вопрос рассмотрели. Плюс - у нас было заключение комитета Гоструда Украины о том, что мое увольнение было незаконным", - сказал он.

Парамонов добавил, что с 7 сентября официально находится на своем рабочем месте в областном лабцентре.

Меня автоматически восстановили в списке руководителей, с которым работает казначейство, налоговая и банк. Я уже получил право на подписи на банковские документы, то есть, я считаюсь возобновленным на работе", - отметил чиновник.

Напомним, 7 мая Житомир с рабочим визитом посетил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Причиной визита стал скандал с опубликованным письмом руководителя лабцентру и главного санитарного врача области Зиновия Парамонова о невозможности проводить тестирование на коронавирус.

Позже Ляшко заявил об увольнении руководителя Житомирского лабораторного центра.

назначение Минюст увольнение Минздрав Житомирская область Лаборатория
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