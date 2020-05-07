Мер Житомира вимагає звільнити головного санлікаря області

Головний санлікар Житомирщини заявив, що 7-9 травня в області не робитимуть ПЛР-тестування на коронавірус

Фото: сторінка Сергія Сухомлина в Facebook

Головний санлікар Житомирщини заявив, що 7-9 травня в області не робитимуть ПЛР-тестування на коронавірус

Мер Житомира Сергій Сухомлин вимагає звільнити з посади головного санітарного лікаря Житомирської області Зиновія Парамонова через лист медика, в якому він повідомив, що 7-9 травня Житомирський обласний лабораторний центр не буде приймати матеріал на тестування коронавірусу методом ПЛР, окрім матеріалів від важкохворих на COVID-19 та малолітніх дітей.

Про це мер Житомира написав на своїй сторінці у Facebook.

Мер зазначив, що житомирська міська рада пропонувала свою допомогу, від якої обласний лабораторний центр відмовився. Крім того, конфлікт поглибився з відмовою мера Сухомлина закрити місто на 10 днів, як рекомендував Парамонов.

Це вже не вперше нас "дивує" головний санітарний лікар області. Кілька тижнів тому ми отримали наказ, яким він збирався повністю зупинити життєдіяльність міста. Ми його проігнорували. Якщо держава не справляється, ми готові коштом місцевого бюджету закупити додаткові ПЛР-лабораторії", - написав Сергій Сухомлин.

На думку очільника міста, "зараз час розглянути можливість кадрових змін".

Сьогодні у мережі з’явився лист від головного санітарного лікаря області. У ньому повідомляють, що лабораторія... Опубліковано Сергієм Сухомлиним Середа, 6 травня 2020 р.

Напередодні, видання Житомир.info проінформувало про відповідний лист за підписом керівника Житомирського ОЛЦ, головного державного санітарного лікаря області Зіновія Парамонова.

Рішення (про призупинення тестування – ред) прийнято через завантаження лабораторії на 7-8 днів наперед та відсутністю можливостей для зберігання такої кількості біоматеріалу. Надалі просимо обгрунтовано підходити до забору та направлення матеріалу на ПЛР-тестування та як це передбачено стандартами медичної допомоги", - йдеться у листі.

Зазначимо, на брифінгу 6 травня начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик інформував, що на проходження ПЛР-діагностики нині чекають 800 проб, а за минулу добу було проведено 124 обстеження.