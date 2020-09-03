На Харківщині оцінили ймовірні збитки від масштабної пожежі

Поширення вогню в області вдалося зупинити

Поширення вогню в області вдалося зупинити

Фото: ДСНС

За попередніми оцінками, пожежі в Харківській області завдали збитків на понад 644 млн гривень.

Про це повідомляє Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства, передає RegioNews.

Згідно з попередньою оцінкою, пожежа в межах Дворічанського району Харківської області поширилася на 500 гектарів, з них на 100 гектарах було зафіксовано верхову пожежу.

У ліквідації беруть участь два пожежних літаки АН-32П, один вертоліт МІ-8, два пожежних потяги, сім тракторів, близько 90 пожежних автомобілів, сотні людей”, - повідомили у відомстві.

Також у Чугуївському районі орієнтовна площа пожежі склала 45 га, а збитки сягнули 52,3 млн грн. Збитки від пошкодження лісу оцінюють ще у 50 млн.

Нагадаємо, до гасіння пожеж на Харківщині та Луганщині залучена авіація.

Також у Зеленського обіцяють допомогти потерпілим внаслідок пожеж на Харківщині й Луганщині, це рішення на контролі у президента.

В зону лісових пожеж на Харківщині та Луганщині вилетыла команда уряду, до неї увійшли четверо міністрів.