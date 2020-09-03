На Харьковщине оценили вероятные убытки от масштабного пожара

Распространение огня в области удалось остановить

Распространение огня в области удалось остановить

Фото: ГСЧС

По предварительным оценкам, пожары в Харьковской области нанесли ущерб на более 644 млн гривен.

Об этом сообщает Харьковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, передает RegioNews.

Согласно предварительной оценке, пожар в пределах Двуречанского района Харьковской области распространился на 500 гектаров, из них на 100 гектарах был зафиксирован верховой пожар.

В ликвидации принимают участие два пожарных самолета АН-32П, один вертолет МИ-8, два пожарных поезда, семь тракторов, около 90 пожарных автомобилей, сотни людей", - сообщили в ведомстве.

Также в Чугуевском районе ориентировочная площадь пожара составила 45 га, а убытки достигли 52,3 млн грн. Убытки от повреждения леса оценивают еще в 50 млн.

Напомним, к тушению пожаров на Харьковщине и Луганщине привлечена авиация.

Также у Зеленского обещают помочь пострадавшим в результате пожаров на Харьковщине и Луганщине, это решение на контроле у президента.

В зону лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине вылетела команда правительства, в команду вошли четверо министров.