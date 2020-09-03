Шмигаль розпорядився оцінити збитки від пожеж на Харківщині та Луганщині

Голови ОДА мають провести відповідні розрахунки

Голови ОДА мають провести відповідні розрахунки

Фото: Кабмін

У Харківській і Луганській областях ОДА повинні якомога швидше оцінити збитки від пожеж, щоб уряд на найближчому засіданні зміг виділити кошти на допомогу постраждалим.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками селекторної наради під головуванням президента Зеленського, передає RegioNews.

Необхідно якомога швидше підрахувати збитки й підготувати розрахунки. Люди, які постраждали від пожеж, які залишилися без даху над головою, не повинні чекати по кілька тижнів через всілякі бюрократичні перепони", – сказав Шмигаль.

Він також дав відповідні розпорядження міністру фінансів та міністру економіки, торгівлі і сільського господарства.

Шмигаль додав, що ситуація в цих областях окремо буде розглядатися на засіданні державної комісії з питань ТЕБ та НС.

Нагадаємо, у Зеленського обіцяють допомогти потерпілим внаслідок пожеж на Харківщині й Луганщині, це рішення на контролі у президента.

В зону лісових пожеж на Харківщині та Луганщині вилетыла команда уряду, до неї увійшли четверо міністрів.

До гасіння пожеж на Харківщині та Луганщині залучена авіація, поліція відкрила кримінальну справу за фактом порушення вимог пожежної безпеки.