Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув захисник України

Раніше його вважали безвісти зниклим

Раніше його вважали безвісти зниклим

У Луганській області під час ліквідації пожежі загинув український військовик Артем Бондаренко.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу штабу ООС у Facebook.

У штабі зазначили, що військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа.

"Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим... Як стверджують побратими, в той час як вони гасили пожежу, яка стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, у Луганській області внаслідок пожеж загинула одна людина, ще двох осіб госпіталізували з опіками різних ступенів важкості.

У Зеленського обіцяють допомогти потерпілим внаслідок пожеж на Харківщині й Луганщині.