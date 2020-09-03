Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув захисник України
У Луганській області під час ліквідації пожежі загинув український військовик Артем Бондаренко.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу штабу ООС у Facebook.
У штабі зазначили, що військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа.
"Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим... Як стверджують побратими, в той час як вони гасили пожежу, яка стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, у Луганській області внаслідок пожеж загинула одна людина, ще двох осіб госпіталізували з опіками різних ступенів важкості.
У Зеленського обіцяють допомогти потерпілим внаслідок пожеж на Харківщині й Луганщині.