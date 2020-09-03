09:44  03 вересня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 2430 нових випадків
13:14  03 вересня
Протести в Івано-Франківську: мер міста підтримав вимоги підприємців
15:16  03 вересня
До гасіння пожеж на Харківщині та Луганщині залучена авіація — Аваков
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2020, 18:00 2

Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув захисник України

03 вересня 2020, 18:00 2
Читайте также на русском языке
Раніше його вважали безвісти зниклим
Раніше його вважали безвісти зниклим
Читайте также
на русском языке

У Луганській області під час ліквідації пожежі загинув український військовик Артем Бондаренко.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу штабу ООС у Facebook.

У штабі зазначили, що військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа.

"Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим... Як стверджують побратими, в той час як вони гасили пожежу, яка стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, у Луганській області внаслідок пожеж загинула одна людина, ще двох осіб госпіталізували з опіками різних ступенів важкості.

У Зеленського обіцяють допомогти потерпілим внаслідок пожеж на Харківщині й Луганщині.

пожежа ліквідація Луганська область Луганщина рятувальники
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Херсонщина: хто контролює автовокзали регіону
Краматорськ передвиборчий: старі клани в новій столиці Донбасу
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »