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В зоні ООС упродовж доби зберігалася тиша - штаб
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31 серпня 2020, 17:54 4

В зоні ООС упродовж доби зберігалася тиша - штаб

31 серпня 2020, 17:54 4
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Ситуація на фронті залишається контрольованою
Ситуація на фронті залишається контрольованою
Фото: flickr
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Від початку доби на ділянках відповідальності українських військових обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Українські військовослужбовці, сумлінно виконуючи свої завдання за призначенням та перебуваючи напоготові адекватно реагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю, дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню”, - йдеться в повідомленні.

Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.

Також повідомляється, що за останню добу сапери розмінували майже два гектари території у прифронтовому районі та передали на знищення 5 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики двічі обстріляли українські позиції, українські військові у відповідь не стріляли.

ООС АТО війна обстріли штаб звіт
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