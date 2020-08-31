В зоні ООС упродовж доби зберігалася тиша - штаб

Ситуація на фронті залишається контрольованою

Ситуація на фронті залишається контрольованою

Фото: flickr

Від початку доби на ділянках відповідальності українських військових обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Українські військовослужбовці, сумлінно виконуючи свої завдання за призначенням та перебуваючи напоготові адекватно реагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю, дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню”, - йдеться в повідомленні.

Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.

Також повідомляється, що за останню добу сапери розмінували майже два гектари території у прифронтовому районі та передали на знищення 5 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики двічі обстріляли українські позиції, українські військові у відповідь не стріляли.