09:44  31 серпня
В Україні за добу виявили 2141 новий випадок COVID-19
09:11  31 серпня
Ляшко: місцеві вибори в "червоній зоні" не скасують
08:19  31 серпня
На Донбасі бойовики двічі обстріляли українські позиції
UA | RU
UA | RU
31 серпня 2020, 08:19 6

На Донбасі бойовики двічі обстріляли українські позиції

31 серпня 2020, 08:19 6
Читайте также на русском языке
Українські військові у відповідь не стріляли
Українські військові у відповідь не стріляли
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За минулу добу на Донбасі у штабі ООС зафіксували 2 ворожі порушення режиму повного припинення вогню. Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Як повідомляє RegioNews, про це розповіли в штабі ООС.

"30 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Разом з тим, поблизу Мар’їнки нашими воїнами відмічено декілька пострілів зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації. Також, на цій ділянці фронту, за допомогою ручного протитанкового гранатомету ворог здійснив дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2”, — йдеться у повідомленні штабу.

Крім того, зазначається, що на Приазов’ї, всупереч домовленостей у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "квардокоптер”. "Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання”, — повідомили військові

"Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці зафіксували 2 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Усі ці провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. "Українські захисники були напоготові адекватно реагувати на підступні дії противника”, — повідомили у штабі.

Нагадаємо добою раніше під Авдіївкою стріляли з гранатомета, бойових втрат і поранень серед українських військових не було.

ООС ОРДЛО Донбас бойовики обстріли
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Херсонщині
Битва за Чернівці: стартовий приквел з багатьма невідомими
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »