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31 серпня 2020, 13:40 3

Фокіна можуть потягнути до Ради через заяви про Донбас

31 серпня 2020, 13:40 3
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В Раді вирішили створити робочу групу з приводу ситуації на Донбасі
В Раді вирішили створити робочу групу з приводу ситуації на Донбасі
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Після резонансних заяв Вітольда Фокіна - учасника української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання на Донбасі - можуть запросити на зустріч з парламентарями до Верховної Ради. Це може бути реакцією на його заяви про необхідність загальної амністії та надання особливого статусу.

Про це на брифінгу біля Верховної Ради заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Зокрема, він прокоментував вимоги опозиції відкликати Фокіна і главу делегації Леоніда Кравчука.

"Ні-ні, я про Кравчука не чув... тільки про Фокіна. Ну, ми з Фокіним ще не спілкувалися... може плануємо (поспілкуватися, - ред.)", - зазначив Корнієнко.

Він додав, що в Раді вирішили створити робочу групу, щоб попрацювати над обговоренням звернення Кравчука, яким він просить переглянути постанову про місцеві вибори.

"Ми можемо встановити, чи відповідає постанова про оголошення виборів закону про особливий порядок (на Донбасі, - ред.). Можна над цим попрацювати... і прийняти колективне рішення", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, Фокін пропонує дати особливий статус всьому Донбасу, а не тільки ОРДЛО, він також вважає, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію.

Партія Порошенка вимагає від Зеленського усунути Фокіна з ТКГ, у політсилі вважають, що Фокін здав національні інтереси.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що заява першого заступника голови делегації у ТКГ Вітольда Фокіна про амністію бойовикам спекулятивна і не відповідає національним інтересам України.

війна ТКГ Верховна Рада МОЗ парламент
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