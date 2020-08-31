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31 серпня 2020, 17:30 4

Переселенцям розповіли, як їм проголосувати на місцевих виборах

31 серпня 2020, 17:30 4
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Центральна виборча комісія прийняла новий порядок зміни виборчої адреси
Центральна виборча комісія прийняла новий порядок зміни виборчої адреси
Фото з відкритих джерел
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В Офісі омбудсмена роз'яснили, як внутрішньо переміщеним особам проголосувати на місцевих виборах.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу омбудсмена.

Зазначається, що переселенцям до 10 вересня потрібно звернутися до органу ведення Реєстру виборців за новою виборчою адресою або онлайн.

"Центральна виборча комісія прийняла новий порядок зміни виборчої адреси, який надає можливість голосувати на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання, незалежно від місця реєстрації", - наголошується у повідомленні.

Таким чином, ВПО треба до 10 вересня звернутися особисто або через уповноважену особу до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою або онлайн і подати заяву про зміну виборчої адреси на сайті Держреєстру виборців.

Нагадаємо, 30 серпня ЦВК назвала дату початку виборчого процесу.

вибори війна українці переселенці Омбудсмен
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