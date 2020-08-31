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31 серпня 2020, 11:19 2

Разумков вважає, що Фокін штовхає Україну до військового злочину

31 серпня 2020, 11:19 2
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Він вважає, що Україна навряд чи може йти своїм окремим шляхом
Він вважає, що Україна навряд чи може йти своїм окремим шляхом
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував слова заступника глави Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України Вітольда Фокіна про можливу повної амністії терористів "Л-ДНР".

Про це передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Повна амністія бойовиків на Донбасі є військовим злочином, і Україна не зможе піти цим шляхом.

"Повна амністія є військовим злочином і ні в одній державі світу це не підлягає амністії. Це — реалії, з якими стикався мир вже багато років, і я думаю, що Україна тут навряд чи може йти своїм окремим шляхом", — сказав Разумков.

Нагадаємо, Фокін пропонує дати особливий статус всьому Донбасу, а не тільки ОРДЛО.

парламент спікер Донбас війна Верховна Рада
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