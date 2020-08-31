Разумков вважає, що Фокін штовхає Україну до військового злочину

Він вважає, що Україна навряд чи може йти своїм окремим шляхом

Він вважає, що Україна навряд чи може йти своїм окремим шляхом

Facebook

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував слова заступника глави Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України Вітольда Фокіна про можливу повної амністії терористів "Л-ДНР".

Про це передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Повна амністія бойовиків на Донбасі є військовим злочином, і Україна не зможе піти цим шляхом.

"Повна амністія є військовим злочином і ні в одній державі світу це не підлягає амністії. Це — реалії, з якими стикався мир вже багато років, і я думаю, що Україна тут навряд чи може йти своїм окремим шляхом", — сказав Разумков.

Нагадаємо, Фокін пропонує дати особливий статус всьому Донбасу, а не тільки ОРДЛО.