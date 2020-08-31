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В зоне ООС в течении суток сохранялась тишина - штаб
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31 августа 2020, 17:54 4

В зоне ООС в течении суток сохранялась тишина - штаб

31 августа 2020, 17:54 4
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Ситуация на фронте остается контролируемой
Ситуация на фронте остается контролируемой
Фото: flickr
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С начала суток на участках ответственности украинских военных обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Украинские военнослужащие, добросовестно выполняя свои задачи по назначению и находясь наготове адекватно реагировать в случае угрозы их жизни или здоровью, придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.

Также сообщается, что за последние сутки саперы разминировали почти два гектара территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 5 найденных взрывоопасных предметов.

Напомним, на Донбассе боевики дважды обстреляли украинские позиции, украинские военные в ответ не стреляли.

ООС АТО война обстрелы штаб сводка
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