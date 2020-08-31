В зоне ООС в течении суток сохранялась тишина - штаб

Ситуация на фронте остается контролируемой

Ситуация на фронте остается контролируемой

Фото: flickr

С начала суток на участках ответственности украинских военных обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Украинские военнослужащие, добросовестно выполняя свои задачи по назначению и находясь наготове адекватно реагировать в случае угрозы их жизни или здоровью, придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.

Также сообщается, что за последние сутки саперы разминировали почти два гектара территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 5 найденных взрывоопасных предметов.

Напомним, на Донбассе боевики дважды обстреляли украинские позиции, украинские военные в ответ не стреляли.