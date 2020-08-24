10:15  24 серпня
Коронавірус в Україні: зафіксовано 1799 нових випадків хвороби
13:53  24 серпня
У Києві "замінували” мости, магазини, метро та аеропорт
18:01  24 серпня
У День Незалежності в зоні ООС обстрілів не було - штаб
UA | RU
UA | RU
24 серпня 2020, 15:27 5

На Миколаївщині поліцейські затримали 30 озброєних рейдерів

24 серпня 2020, 15:27 5
Читайте также на русском языке
Вони опиняться на лаві підсудних
Вони опиняться на лаві підсудних
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В смт Братське Миколаївської області близько 6 години ранку озброєні молодики проникли на територію маслопресового заводу з метою його захоплення.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Миколаївської області, передає RegioNews.

Сьогодні, 24 серпня, близько 6:00 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на територію розташованого у смт Братське маслопресового заводу, пошкодивши вхідні двері, проникли майже 30 невідомих озброєних осіб", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули поліцейські та бійці спецпідрозділу ТОР, озброєних зловмисників затримали.

Поліцейські почали кримінальне провадження за фактом протидії законній господарській діяльності, затриманим загрожує штраф у розмірі від 170 до 255 тисяч гривень.

Нагадаємо, в центрі Києва затримано озброєну банду, яка готувала провокації до Дня незалежності.

Миколаїв злочин поліція затримання захват
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Києві "замінували” мости, магазини, метро та аеропорт
24 серпня 2020, 13:53
На Черкащині невідомі спалили 12 автобусів автомобільного парку
24 серпня 2020, 13:22
У центрі Києва затримали "стрілка" з "ДНР"
23 серпня 2020, 16:46
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Запоріжжі
"Баба-вогонь" чи знову айтішник Сєнкевич. Що готують Миколаєву прийдешні мерські вибори
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »