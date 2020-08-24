На Миколаївщині поліцейські затримали 30 озброєних рейдерів

Вони опиняться на лаві підсудних

Вони опиняться на лаві підсудних

Фото: Нацполіція

В смт Братське Миколаївської області близько 6 години ранку озброєні молодики проникли на територію маслопресового заводу з метою його захоплення.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Миколаївської області, передає RegioNews.

Сьогодні, 24 серпня, близько 6:00 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на територію розташованого у смт Братське маслопресового заводу, пошкодивши вхідні двері, проникли майже 30 невідомих озброєних осіб", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули поліцейські та бійці спецпідрозділу ТОР, озброєних зловмисників затримали.

Поліцейські почали кримінальне провадження за фактом протидії законній господарській діяльності, затриманим загрожує штраф у розмірі від 170 до 255 тисяч гривень.

Нагадаємо, в центрі Києва затримано озброєну банду, яка готувала провокації до Дня незалежності.