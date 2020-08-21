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Готували провокації до Дня незалежності: в центрі Києва затримано озброєну банду
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21 серпня 2020, 19:19 4

Готували провокації до Дня незалежності: в центрі Києва затримано озброєну банду

21 серпня 2020, 19:19 4
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Правоохоронці проводять обшуки у квартирі, де виявили незаконну зброю
Правоохоронці проводять обшуки у квартирі, де виявили незаконну зброю
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У Києві на вулиці Шота Руставелі поблизу офісу партії "Опозиційна платформа - За життя" виявили квартиру з підозрілими людьми, які могли готувати провокації до Дня Незалежності України.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції у м. Києві.

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невстановлена група осіб зберігає у багатоповерхівці по вулиці Шота-Руставелі 20 Б вогнепальну зброю без передбаченого законом дозволу. До місця прибули патрульні, оперативна група і спецпризначенці.

У квартирі №16 на 2 поверсі відбулося затримання і зараз обшукується приміщення.

Для з’ясування анкетних даних, за інформацією поліції, шість осіб затримано, вони зараз надають покази.

На столичному Печерську правоохоронці перевіряють інформацію щодо незаконного зберігання зброї На місці події працює...

Опубліковано Поліція Києва Пʼятниця, 21 серпня 2020 р.

Однак, за свідченнями очевидців, правоохоронці затримали більше, ніж 15 людей.

Також очевидці розповіли, що квартира, у якій виявили незаконну зброю, є орендованою, а її орендарі постійно заносили туди якісь великі сумки, з квартири майже не виходили, їжу замовляли через службу доставки.

Інші деталі події поки не відомі.

Нагадаємо, сьогодні у Києві викрили конвертцентр, через діяльність якого бюджет втрачав сотні мільйонів гривень.

Київ зброя поліція затримання банда День незалежності
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