У центрі Києва затримали "стрілка" з "ДНР"

Затриманий був нагороджений медаллю "за оборону Слов'янська"

Затриманий був нагороджений медаллю "за оборону Слов'янська"

Фото: Національна поліція

На станції метро "Майдан Незалежності", що знаходиться в центрі Києва, поліцейські затримали чоловіка, який прибув з тимчасово окупованої території - у нього при собі були документи, видані так званою "ДНР".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Так, у затриманого були при собі військовий квиток ДНР" та посвідчення "народного ополченця Донбасу".

"Підозрілого чоловіка на станції метро помітили поліцейські, які в посиленому варіанті несуть службу по охороні громадського порядку... Затриманого передали працівникам Служби безпеки України для встановлення мети його перебування в столиці та надання правової оцінки його діям", - повідомляє поліція.

Також в поліції опублікували фотографії знайдених у чоловіка "документів", - посвідчення на ім'я Сергія Писарєва 1987р.р. з указанимаем займаної посади – "стрілець" та "посвідчення Новоросії" про нагородження медаллю "за оборону Слов'янська" на те ж ім'я.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" здалися СБУ за час війни на Донбасі.