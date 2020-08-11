У Києві підпалили автомобіль ексголови ОП Богдана - ЗМІ

В даному авто президент Зеленський знімав свої відеоролики

В даному авто президент Зеленський знімав свої відеоролики

Фото: ЗупиниЛося

У столиці близько 3 години ранку 11 серпня горів автомобіль Tesla, що належить колишньому главі Офісу президента Андрію Богдану.

Як передає RegioNews, про це повідомив "Обозреватель", посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

Так, в результаті інциденту ніхто не постраждав, а вогнем пошкоджено лише сам транспортний засіб. У даний момент встановлюються причини займання.

Нагадаємо, в даному автомобілі президент України Володимир Зеленський записував свої відеоролики, адресовані до народу.

Раніше повідомлялося, що автомобільний кортеж президента України Володимира Зеленського засікли на порушенні правил дорожнього руху, а машини керівників Офісу президента використовують так звані номери-примари.