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11 серпня 2020, 10:12 19

У Києві підпалили автомобіль ексголови ОП Богдана - ЗМІ

11 серпня 2020, 10:12 19
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В даному авто президент Зеленський знімав свої відеоролики
В даному авто президент Зеленський знімав свої відеоролики
Фото: ЗупиниЛося
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У столиці близько 3 години ранку 11 серпня горів автомобіль Tesla, що належить колишньому главі Офісу президента Андрію Богдану.

Як передає RegioNews, про це повідомив "Обозреватель", посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

Так, в результаті інциденту ніхто не постраждав, а вогнем пошкоджено лише сам транспортний засіб. У даний момент встановлюються причини займання.

Нагадаємо, в даному автомобілі президент України Володимир Зеленський записував свої відеоролики, адресовані до народу.

Раніше повідомлялося, що автомобільний кортеж президента України Володимира Зеленського засікли на порушенні правил дорожнього руху, а машини керівників Офісу президента використовують так звані номери-примари.

Андрій Богдан транспорт Офіс президента авто
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