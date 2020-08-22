10:22  22 серпня
В Україні черговий антирекорд Covid-19: за добу виявили понад 2300 нових випадків
11:16  22 серпня
СБУ у Запоріжжі викрила фірму, що займалась аферами із комунальною землею
18:00  22 серпня
Бойовики обстріляли українських військових біля Мар’їнки — штаб
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2020, 18:17 5

У Києві вандали осквернили пам'ятник біля музею Голодомору

22 серпня 2020, 18:17 5
Читайте также на русском языке
Поліція встановлює всі обставини злочину
Поліція встановлює всі обставини злочину
Фото: holodomormuseum.org.ua
Читайте также
на русском языке

У ніч із 21 на 22 серпня вандали намагалися зруйнувати скульптуру на території Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це повідомляє офіційний сайт установи, передає RegioNews.

Тепер один із головних символів музею демонтували для реставрації.

Керівництво музею попередньо повідомляє: на скульптурі немає пошкоджень. Національний музей Голодомору-геноциду зробить усе можливе, щоб найближчим часом скульптура повернулася на своє місце", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці злочину працює поліція. За словами директорки музею Олесі Стасюк, буде зроблено все можливе, щоб скульптуру якнайшвидше повернули до експозиції музею.

Нагадаємо, у Києві вкрали 12 нових тросів для будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.

Поліція затримала вандала, який розбив в`їзд на Труханів острів і завдав збитків на суму в 300 тисяч гривень.

Київ злочин поліція вандалізм пам'ятник
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Полтавщині в аварії загинули двоє дітей та дорослий
22 серпня 2020, 12:41
На Миколаївщині сталася смертельна ДТП з фурою: загинули двоє людей
22 серпня 2020, 11:46
Готували провокації до Дня незалежності: в центрі Києва затримано озброєну банду
21 серпня 2020, 19:19
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Запоріжжі
"Баба-вогонь" чи знову айтішник Сєнкевич. Що готують Миколаєву прийдешні мерські вибори
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »