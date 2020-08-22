У Києві вандали осквернили пам'ятник біля музею Голодомору

Поліція встановлює всі обставини злочину

Поліція встановлює всі обставини злочину

Фото: holodomormuseum.org.ua

У ніч із 21 на 22 серпня вандали намагалися зруйнувати скульптуру на території Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це повідомляє офіційний сайт установи, передає RegioNews.

Тепер один із головних символів музею демонтували для реставрації.

Керівництво музею попередньо повідомляє: на скульптурі немає пошкоджень. Національний музей Голодомору-геноциду зробить усе можливе, щоб найближчим часом скульптура повернулася на своє місце", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці злочину працює поліція. За словами директорки музею Олесі Стасюк, буде зроблено все можливе, щоб скульптуру якнайшвидше повернули до експозиції музею.

Нагадаємо, у Києві вкрали 12 нових тросів для будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.

Поліція затримала вандала, який розбив в`їзд на Труханів острів і завдав збитків на суму в 300 тисяч гривень.