В Черкасской области неизвестные сожгли 12 автобусов автомобильного парка

Спасти от огня удалось пять транспортных средств

Спасти от огня удалось пять транспортных средств

Фото: Александр Лошков

Об этом "Суспільному" сообщил пресс-секретарь ГСЧС в Черкасской области Виталий Шульга, передает RegioNews.

По данным следствия, сообщение о поджоге на территории АТП в городе Золотоноша поступило в полицию 24 августа около часа ночи.

Возгорание автобуса ВАЗ на предприятии заметил охранник, который сообщил о пожаре по телефону "101". Пожар быстро набирал обороты и распространился на 12 припаркованных соседних автобусов. До приезда спасателей охраннику удалось один автобус отогнать", - говорится в сообщении.

Известно, что борьба с огнем продолжалась почти час. Пожарным от огня удалось спасти четыре автобуса ВАЗ. Огонь уничтожил 12 автобусов, вероятной причиной пожара стал поджог.

По словам пресс-секретаря полиции Черкасской области Зои Вовк, правоохранители уже открыли уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, на месте происшествия работают следователи.

Напомним, бывшему руководителю Офиса президента Андрею Богдану сегодня ночью подожгли автомобиль Tesla Model S.