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22 серпня 2020, 11:46 6

На Миколаївщині сталася смертельна ДТП з фурою: загинули двоє людей

22 серпня 2020, 11:46 6
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Ще двоє постраждалих госпіталізовані
Ще двоє постраждалих госпіталізовані
Фото: ДСНС
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Вночі в суботу на трасі Благовіщенське-Миколаїв сталося лобове зіткнення легковика Оpel Vectra і вантажівки DAF. В результаті зіткнення двоє людей отримали поранення і були госпіталізовані, а ще двоє загинули.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр ДСНС України.

До медичного закладу було госпіталізовано двоє постраждалих чоловіків - 1991 року народження та 1984 - вони перебували в стані середньої тяжкості і вкрай важкому стані.

Тіла двох загиблих чоловіків (пасажира 1983 р. н. і водія 1987 р. н.), використовуючи гідравлічний інструмент рятувальники деблокували", - йдеться в повідомленні.

Водій автомобіля DAF не постраждав. Обставини події встановлюють співробітники поліції.

Раніше повідомлялося, що в Кіровоградській області на трасі Київ-Одеса в результаті зіткнення двох автобусів загинули дві людини, ще 10 постраждали.

ДСНС рятувальники поліція ДТП Фура
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