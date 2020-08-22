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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 августа 2020, 16:14 3

Дефицит врачей в Украине составляет почти 25 тысяч - Степанов

22 августа 2020, 16:14 3
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В Украине остро ощущается нехватка эпидемиологов
В Украине остро ощущается нехватка эпидемиологов
Фото: Минздрав
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В учреждениях здравоохранения Украины, особенно в сельской местности, наблюдается острый дефицит врачебных кадров.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

В учреждениях здравоохранения остаются недоукомплектованными 24,7 тысячи врачебных должностей. При этом дефицит кадров в сельских медучреждениях составляет около 8 тысяч человек", - сказал он.

По словам министра, во время пандемии перед Украиной особенно остро стоит проблема нехватки эпидемиологов, стране не хватает более 50 процентов врачей этого профиля.

Он отметил, что 5 лет назад были ликвидированы медико-профилактические факультеты.

Реформирование медицинского образования должно, в частности, предусматривать автономизацию медицинских образовательных учреждений, совершенствование системы тестирования студентов, адаптации образовательной программы к мировым стандартам", - подчеркнул министр.

Напомним, Украинским врачам обещают повышение зарплаты уже с сентября, следующее повышение ожидается в январе 2021 года.

Минобразования рекомендует финансировать дистанционное обучение из местных бюджетов, в этом году остатки субвенции на образование составляют более 7 миллиардов гривен.

Минздрав Максим Степанов коронавирус врачи дефицит
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